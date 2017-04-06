النصر والاتحاد.. صراع الوصافة

تتجه الأنظار غدا الجمعة، صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن قمة مرتقبة تجمع النصر وضيفه اتحاد جدة في المرحلة 22 من دوري جميل السعودي، في حين يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الباطن.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، يبحث فريقا النصر والاتحاد عن إبقاء حظوظهما قائمة في المنافسة على لقب الدوري حينما يلتقيان في قمة مواجهات المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويفصل بين الفريقين نقطة إذ يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة في حين يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 44 نقطة وبفارق الأهداف أمام غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثالث.

النصر المستضيف يدخل المواجهة بحثاً عن تضميد جراحه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقتين في غضون شهر، إذ خسر نهائي كأس ولي العهد أمام الاتحاد بهدف نظيف سجله محمود عبدالمنعم "كهربا"، وخرج يوم السبت الماضي من كأس الملك بخسارته من غريمه التقليدي الهلال 2-صفر في الدور ربع النهائي.

وازادت مشاكل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر بعد تأكد غياب المدافع عمر هوساوي الذي تعرض لكدمة بالركبة خلال التدريبات، ومن المتوقع أن يعيد الفرنسي كارتيرون المهاجم محمد السهلاوي والبارغوياني فيكتور أيالا والكرواتيين مارين توماسوف ومواطنه ايفان تومتشاك إلى التشكيلة الأساسية عقب بقاءهم على دكة البدلاء في مواجهة الهلال الماضية.

ويمني النصراويين النفس بتكرار نتيجة الدور الأول حينما فاز على الاتحاد في عقر داره بهدف نظيف سجله البارغوياني أيالا، لاسيما وأن الفوز سيبقي أصفر العاصمة في المركز الثاني.

وفي المقابل يسعى الاتحاد الى استغلال ترنح مضيفه ومواصلة انتصاراته بعد فوزه على الباطن بهدف مهاجمه التونسي أحمد العكايشي.

ويدخل الاتحاد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لكأس ولي العهد بعد فوزه على النصر بهدف نظيف، وهو ما سيجعله يدخل اللقاء بحثاً عن ايقاف مسلسل انتصارات مضيفه ضده في السنوات الخمس الماضية.

ولا يختلف وضع التشيلي سييرا عن وضع مدرب النصر بعدما تأكد غياب الثلاثي عدنان فلاتة وأحمد عسيري وفهد المولد بداعي الاصابة، لينضما الى المدافع عمار الدحيم في حين اكتملت جاهزية بقية اللاعبين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف الباطن.

ويدخل الأهلي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد الفريق توازنه عقب فوزه على الوحدة في المرحلة الماضية بالإضافة إلى تأهله للدور نصف النهائي لكأس الملك بعد فوزه على ضيفه وج "درجة أولى" 6-صفر.

ويدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل يبحث الباطن على الخروج بنتيجة ايجابية تدعم موقفه في البقاء موسماً جديداً في دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويفصل بين الباطن وبين الفتح متذيل الترتيب خمس نقاط فقط إذ يحتل المركز 11 برصيد 21 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط أمام الخليج صاحب المركز 12.