النصر يسعى إلى رد اعتباره أمام اتحاد جدة

يسعى النصر لرد اعتباره أمام اتحاد جدة، وتأكيد العقدة في الدوري حينما يستضيفه غدا الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الاتحاد في ايقاف تفوق مضيفه حينما هزمه الشهر الماضي على ذات الملعب في نهائي كأس ولي العهد بهدف سجله محترفه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا".

ويأمل الاتحاد بتحقيق انتصار يوقف به سطوة النصر في الدوري إذ لم يعرف طعم الفوز منذ شهر اغسطس 2012 حينما هزمه بهدف لاعبه البرازيلي السابق دييغو دي سوزا، ليفشل في 10 مباراة متتالية في تحقيق اي انتصار.

وفي عام 2013-2014 فاز النصر ذهاباً على ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة 3-1، وكرر فوزه إياباً على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض بثلاثية نظيفة.

وفي موسم 2014-2015 واصل النصر تفوقه في الكلاسيكو حينما فاز في مواجهة الذهاب للدوري السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض 2-1 ليتبعه بفوز بنتيجة 3-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في لقاء الاياب.

وفي الموسم الماضي، وعلى الرغم من تراجع مستوى النصر والذي اختتم موسمه باحتلاله المركز الثامن، إلا أنه نجح بالفوز على الاتحاد في ثلاث مواجهات، إذ فاز ذهاباً في الرياض بثلاثية نظيفة، واكتسحه إياباً في ستاد الجوهرة بخماسية نظيفة، ليكمل سلسلة انتصاراته حينما أقصاه من نصف نهائي كأس الملك في ذات الموسم بعد فوزه 3-1.

وفي لقاء الفريقين هذا الموسم في الدور الأول، والذي أقيم على ستاد الجوهرة نجح النصر باقتناص الثلاث نقاط حينما هزمه بهدف نظيف سجله لاعبه الباراغوياني فيكتور أيالا.