الهلال يكتسح الرائد ويقترب من اللقب

واصل الهلال زحفه نحو لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-صفر على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 22 من المسابقة.

ووجد الهلال صعوبة كبيرة في هز شباك مضيفه خلال الشوط الأول الذي انتهى سلبياً، بعدما واجه دفاعا قويا من قبل الرائد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بتواجد الغيني إسماعيل بانغورا.

وسنحت أولى فرص الهلال بعد مرور 20 دقيقة بعد تلقي مهاجمه السوري عمر خربين تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو، ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس متعب شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 40 أهدر السوري عمر خربين هدفاً محققاً، بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد البريك ليحول الكرة برأسه لتجد الحارس متعب شراحيلي الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بتغييرين دفعة واحدة بدخول البرازيلي ليو بوناتيني بديلاً لنواف العابد، ودخول سالم الدوسري بديلاً لعبدالله الزوري.

واحتاج الهلال 4 دقائق حتى تمكن لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وعند الدقيقة 51 نجح لاعب الهلال البديل سالم الدوسري بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله عمر خربين في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وعند الدقيقة 81 اختتم البرازيلي ليو بوناتيني أهداف الهلال بتسجيله الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام اتحاد جدة غداً الجمعة، وبقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة في المركز السابع.