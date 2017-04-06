خميس الزهراني: موسم الاتحاد رائع.. وغير متوقع

أكد خميس الزهراني، لاعب الاتحاد السابق، أن النادي الجداوي قدم موسما رائعا غير متوقع، رغم كافة الظروف والمشاكل المحيطة به حتى هذه اللحظة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن التحضير للمواجهات الجماهيرية، يعتمد بنسبة كبيرة على اللاعبين والجهاز الإداري.

ويستضيف النصر غدا الاتحاد على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة 22 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال الزهراني في حديثه الخاص لـ"العربية.نت" قبيل مواجهة النصر واتحاد جدة غدا الجمعة: "دائما ما تحظى المباريات الجماهيرية باهتمام بالغ وشديد، لذا يحاول خلالها اللاعبون الظهور بشكل مغاير ومختلف عن سابقه".

وزاد: "هذه المواجهات سهلة للجهاز الفني من ناحية التحضير، حيث يدرك اللاعبون أهمية المباريات، لذا يحضرون أنفسهم جيدا، وذلك بمعاونة الجهاز الإداري المرافق، للاستعداد وخوضها بشكل أفضل، فيما الحوافز المالية تعد أمرا هاما فهي جزء من التحضير".

وعن مستويات النادي الجداوي التي ظهر عليها خلال موسمه الحالي، واصل الدولي السابق حديثه: "رغم الظروف المحيطة بالاتحاد، إلا أنه قدم موسما رائعا غير متوقع، نافس بقوة على لقب مسابقة الدوري، كما نال لقب كأس ولي العهد أمام منافس قوي مثل النصر".