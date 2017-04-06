الأحمري: نهائي الكأس قصم ظهر النصر

شدد رياض الأحمري، مدافع النصر السابق، على أهمية مواجهة فريقه أمام الاتحاد في قمة مواجهات المرحلة 22 من دوري جميل للمحترفين، مشيراً إلى أن الفوز سيخفف الضغط الجماهيري على النادي العاصمي.

وقال الأحمري في حديثه لـ"العربية.نت": "مباراة الاتحاد مهمة للفريق، كي يبدأ من جديد وينسى إخفاقاته هذا الموسم، فالفوز سيكون معنويا، وسيبقي الفريق في المركز الثاني، في حين أن الخسارة ستعني مزيداً من الانهيار".

وعلل الأحمري أسباب تراجع مستوى فريقه السابق بعد خروجه من بطولتين في أقل من شهر إلى عدة عوامل، أهمها خسارة كأس ولي العهد، وزاد بقوله: "النصر تعرض لنكسات وأخطاء فنية وإدارية كلفته الكثير، فالمدرب الحالي أحد أهم الأسباب بعدم قراءته الفنية الجيدة أثناء المباريات، وأعتقد أن نهائي كأس ولي العهد وما صاحبه من أحداث هو القشة التي قصمت ظهر البعير".

وطالب لاعب النصر المعتزل جماهير ناديه بعدم القسوة على رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، وقال: "الأمير فيصل بن تركي صحيح لديه أخطاء ولكن في النهاية عمل عملاً جباراً مع الفريق، ونجح بإعادته مجدداً إلى البطولات، وصنع فريقاً قوياً، فأتمنى من الجماهير أن تخفف حدة النقد وألا تقسو عليه بهذه الطريقة".

وأبدى الأحمري قلقه في حال استقال الأمير فيصل بن تركي، وتابع: "بصراحة أتمنى بقاء الأمير فيصل بن تركي، وأن يستمر في الفريق، فالمستقبل مجهول بعده، كونه قضى ثماني سنوات تقريباً مع الفريق وقدم عملًا مميزاً، وأتمنى أن يسمع نصيحة الأمير فيصل بن عبدالرحمن الذي قال له بعد تنصيبه رئيساً، بألا يلتفت للنقد القاسي والهادم، وأن يواصل عمله، لأن الجماهير عاطفية، والنتائج تؤثر بها كثيراً".