أرقام نايف هزازي مع الشباب والنصر

كتب نايف هزازي اسمه بالخط العريض بكل الكرات الممكنة، برأسه القوية وبقدميه، وكان يشق طريقه مع فريق الشباب بنجاح، ولأن الأرقام لغة تواجه الحقيقة وتنتصر على الفرضيات، تقول إحصائياته حين كان في شمال العاصمة مع ليوثها، إنه سجل 7 أهداف من 870 دقيقة في موسم غاب أكثر من نصفه بسبب الإصابة، وهذا كان في أيامه الأولى مع شيخ الأندية.

في الموسم الثاني، لم يغب هزازي عن التهديف، بل عاد أقوى، مثل المنتخب السعودي وكان جزءا من تأهلهم إلى التصفيات النهائية لكأس العالم، ومع الشباب في موسم 2014 -2015 سجل 14 هدفا في الدوري، من أصل 17 مباراة لعبها كأساسي وبديل، في موسم غاب عن الفريق لقرار انضباطي لأربع مباريات.

هزازي بعد موسمه الأخير مع الشباب، كان محط اهتمام أندية عديدة، خطب وده بشكل شفهي الكثير من شرفيي الأندية الكبيرة، ولكن جدية النصر وعزمهم وشيكهم المصدق بـ 27 مليون ريال، جعلتهم يفوزون بالمهاجم الصقر، ويهدونه الرقم تسعة، قميص أسطورتهم الهجومية ماجد أحمد عبد الله.

وقبل هذا، أي قبل شهر يونيو من 2015، كان لدى هزازي الذي لم يتجاوز السادسة والعشرين آنذاك، 53 هدفا في مسابقات الدوري وما يزيد عن 71 هدفا إذا جمعنا كل أهدافه في جميع المسابقات التي لعب فيها مع الاتحاد، الذي بدأ فيه عام 2007 أو مع محطته السابقة فريق الشباب.

ومع النصر، أصبح الصقر هو المهاجم الثالث في الفريق، إلى جانب محمد السهلاوي وحسن الراهب، وهذا هو موسمه الثاني مع العالمي، يشارف على النهاية.

النجم الأسمر الذي يسير في التاسعة والعشرين من عمره، سجل حتى الآن 9 أهداف بالقميص الأصفر، 6 منها تتوزع على الدوري خلال موسمين، وثلاثة خلال مسابقة كأس ولي العهد وكأس الملك.

في الموسم الأول، لعب 18 مباراة، بمجموع 742 دقيقة، وبنفس مجموع الدقائق، لعب هذا الموسم ولكن بعدد مباريات أقل هي 16 مباراة.