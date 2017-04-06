هزازي: ظروف نفسية أبعدتني عن النصر

أكد نايف هزازي، لاعب نادي النصر، أنه قرر الابتعاد عن فريقه بسبب ظروف نفسية عقب خسارة الهلال الأخيرة في مسابقة كأس الملك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النادي العاصمي يمر حاليا بمرحلة فقدان توازن ومشاكل مالية وإدارية وكذلك فنية.

وقال مهاجم أصفر العاصمة والأخضر السعودي عبر مداخلة هاتفية لـ"في المرمى": "زعلت من الخسارة الأخيرة أمام الهلال، النصر لديه مشاكل عدة يعلمها الجميع.. مالية وإدارية وحتى فنية".

وتابع: "الفريق يمر بمرحلة فقدان توازن، بعد تغيير المدربين وتأخر المستحقات المالية، أما فيما يتعلق بغيابي عن التدريبات فهو بسبب ظروف نفسية، لذا قررت الابتعاد خلال الفترة الحالية".

ويواصل هزازي بقوله: "لا مشاكل مع الرئيس الأمير فيصل بن تركي، هو قدم الكثير للنصر وأعاده من جديد إلى منصات التتويج، والكيان فوق الجميع.. لاعبين ومدربين وحتى الرئيس".