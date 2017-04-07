الراهب ينقذ النصر.. وأهلي جدة يتعثر أمام الباطن

أنقذ مهاجم النصر حسن الراهب، فريقه من الخسارة أمام ضيفه اتحاد جدة، حينما سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة بالمواجهة التي انتهت 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي، في حين أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام ضيفه الباطن 1-1 في المرحلة 22 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، كرر الاتحاد تفوقه على النصر حينما فاز عليه بهدف نظيف سجله المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي زار شباك النصر للمرة الثانية على التوالي عقب تسجيله هدف الفوز في نهائي كأس ولي العهد الشهر الماضي.

ولم تشهد المباراة إثارةً كبيرة بعدما خلى ستاد الملك فهد الدولي على غير العادة في مواجهات الفريقين إذ تواجد قرابة 4500 مشجع فقط.

ونجح المصري محمود كهربا بافتتاح التسجيل بعد مرور 18 دقيقة بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا، ليضع الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وحاول النصر العودة الى المباراة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما ارتقى مهاجمه محمد السهلاوي لعرضية زميله يحيى الشهري ليحول الكرة برأسه لتجد الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

وسنحت فرصة ثمينة للنصر وتحديداً لمدافعه البرازيلي برونو أوفيني الذي تلقى عرضية متقنة من زميله البارغوياني فيكتور أيالا ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وأهدر لاعبه الكرواتي مارين توماسوف هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة رأسية من زميله المدافع برونو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الاتحاد سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني حينما تصدى لاعبه الكويتي فهد الأنصاري لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة النصراوية.

وواصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه التونسي أحمد العكايشي أن يسجل الهدف الثاني حينما تلقى عرضية من زميله محمد قاسم، ليحول الكرة برأسه إلا أن الحارس وليد عبدالله تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 78 أهدر الكرواتي توماسوف لاعب النصر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة الأخيرة نجح البديل حسن الراهب مهاجم النصر بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المدافع عبدالله مادو ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد الاتحاد إلى 45 نقطة في المركز الرابع.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة فرط الأهلي في فرصة اعتلاء المركز الثاني بعد تعادله أمام ضيفه الباطن 1-1.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 59 حينما نجح مهاجمه سلمان مؤشر بتسجيل هدف التقدم بعد تلقيه عرضية من زميله سعيد المولد ليسدد الكرة في شباك الباطن.

وسنحت فرصة ثمينة للباطن لتسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 72 ليتقدم لها البرازيلي خورخي ديسلفا لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها.

وعند الدقيقة 78 نجح البرازيلي جوناثان لاعب الباطن بتسجيل هدف التعادل بعدما استثمر تمريرة زميله محسن العيسى ووضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد الباطن الى 22 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر.