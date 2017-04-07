قادري: سنلعب بروح قتالية من أجل البقاء

شدد التونسي، جلال قادري، مدرب نادي الخليج، على جاهزية فريقه لموقعة الاتفاق في الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن رغبة فريقه هي الظفر بالعلامة الكاملة لمواصلة النتائج الإيجابية، وتعزيز حظوظهم بالبقاء بين الكبار.

وأكد قادري أنهم يدركون صعوبة المباراة لكلا الفريقين في جدول الترتيب، حيث يحتاج الاتفاق إلى استعادة توازنه، وفريقه الذي سيواصل اللعب بروحه القتالية العالية التي ظهر عليها في مباراتي الأهلي والقادسية.

وقال: "نستأنف الدوري بعد فترة توقف، والتي لا نحبها، خاصة أن الفريق يتصاعد نسق أدائه فنيا، حيث تعادلنا مع الأهلي 2-2 وفزنا على القادسية 2 -1".

وأكد قادري على ثقته بالبدلاء الذين سيستعين بهم لتعويض غياب طلال مجرشي الموقوف، وإصابة عبد الإله بخاري في معسكر المنتخب.