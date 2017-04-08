الاتفاق يصعد إلى "الثامن".. ويعقّد موقف الخليج

هرب الاتفاق من المراكز المتأخرة وصعد إلى المركز الثامن بعدما تجاوز ضيفه الخليج 3-1 في الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.

وتأزم وضع الخليج في الدوري بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير مع بقاء 4 أسابيع على نهاية المسابقة.

وتقدم الاتفاقيون بهدف في الدقيقة 33 من لاعبهم الجديد مايكل إينرامو الذي سُجل الأسبوع الماضي بدلاً من المصاب ياسماني دوك، وأحرز عبدالعزيز مجرشي الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد 10 دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق 2-0.

ومع بقاء 5 دقائق على نهاية المباراة، قلص رائد الغامدي النتيجة بعدما سجل هدف الخليج، لكن محمد الكويكبي أحرز الهدف الاتفاقي الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ويعد هذا الفوز هو الأول للاتفاق هذا العام والأول له في آخر 12 مباراة حيث يرجع آخر فوز حققه الفريق ليوم 24 نوفمبر الماضي عندما تغلب على الفيصلي 3 - 1، بينما تعد هذه الهزيمة هي الأولى للخليج في آخر ثلاث مباريات.