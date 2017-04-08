الشباب ينهي الانتظار الطويل ويحقق الفوز على الوحدة

عاد الشباب من مكة المكرمة بفوز ثمين على الوحدة بهدفين لهدف في الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين السعودي ليصعد إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما تجمد رصيد المضيف عند 17 نقطة في المركز الأخير.



وهذا هو انتصار الشباب الأول منذ ديسمبر الماضي عندما تغلب على الباطن 3-1 في الجولة 15 من دوري المحترفين السعودي.

وتقدم الشباب بعد نصف ساعة من بداية الشوط الأول عن طريق هتان باهبري، وبقيت النتيجة على حالها حتى وصول الدقيقة 50 عندما عزز الجزائري محمد بن يطو النتيجة لمصلحة فريقه من علامة الجزاء.

وقبل 10 دقائق من النهاية قلص مختار فلاتة النتيجة، وحاول فريقه العودة بنقطة التعادل لكن جميع محاولاته فشلت، ليبقى الوحدة في المركز الأخير مع بقاء 4 مباريات على نهاية الدوري.