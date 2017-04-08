فيصل بن تركي: الاتحاد لا يستحق التعادل ولقب "الكأس"

انتقد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، الحكم الذي أدار مواجهة فريقه أمام ضيفه اتحاد جدة اليوم الجمعة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال الرئيس النصراوي عقب المواجهة: "ترتيب النصر لا يرضي طموح محبيه وعشاقه، لكن الفريق تحسن كثيرا عن الموسم الماضي ويحتل المرتبة الثانية".

وعن اتحاد جدة، تابع فيصل بن تركي حديثه: "الاتحاد فريق كبير، لكنه لا يستحق التعادل في هذه المباراة، ولا حتى لقب كأس ولي العهد الذي توج به أمام فريقنا".