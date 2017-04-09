الهلال لم يخسر آسيوياً في الرياض منذ 1424 يوماً

لم يعرف الهلال طعم الخسارة على ملعبه في العاصمة السعودية الرياض بدوري أبطال آسيا منذ 1424 يوماً، إذ إن آخر خسارة له كانت أمام لخويا القطري 1-صفر يوم 15 مايو 2013 في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وخاض الهلال 17 مواجهة على ملعبه بالعاصمة الرياض في الأربع نسخ الأخيرة وحقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في أربع مواجهات، وسجل 37 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فقط.

ولعب الهلال أولى أمام أهلي دبي في نسخة 2014 وتعادلا 2-2، ومواجهته الثانية في ذات النسخة كانت أمام السد القطري واكتسحه 5-صفر، وفي آخر مواجهاته في دور المجموعات تغلب على ساباهان الإيراني بهدف نظيف، ليستقبل بونيودكور في الرياض بالدور ثمن النهائي يفوز بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر تفوقه على السد في الدور ربع النهائي بهدف نظيف، وفي الدور نصف النهائي تغلب على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في الرياض، قبل أن يتعادل سلبياً أمام سيدني الأسترالي في إياب النهائي ليظفر الأخير باللقب.

وفي موسم 2015 لعب الهلال على أرضه بالرياض ست مواجهات بدأت بلقاء لوكوموتيف الأوزبكي وتغلب 3-1، وفاز على فولاذ الإيراني 2-صفر، واختتم مواجهاته بالرياض بدور المجموعات بمواجهة السد القطري وفاز2-1، وفي الدور ثمن النهائي فاز على بيروزي الإيراني بثلاثية نظيفة وفاز على لخويا القطري في الدور ربع النهائي 4-1 قبل أن يختتم مواجهاته بالرياض في هذه النسخة بالتعادل أمام أهلي دبي 1-1 في الدور نصف النهائي.

وفي الموسم الماضي خاض الهلال في الرياض ثلاث مواجهات فقط، حيث فاز على باختاكور الأوزبكي 4-1، وعلى الجزيرة الإماراتي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل أمام لوكوموتيف الأوزبكي سلبياً في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وفي هذا الموسم لعب الهلال مواجهة وحيدة في الرياض وكانت أمام الريان القطري ونجح بتحقيق انتصار ثمين بفوزه 2-1.