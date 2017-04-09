عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الجمعية الدولية لقانون الرياضة تكرم نواف بن فيصل

المصدر: العربية.نت
الأمير نواف بن فيصل في حفل تكريم سابق
رابط مختصر

يكرّم مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة الأمير نواف بن فيصل في مايو المقبل تقديراً لجهوده الكبيرة في خدمة القانون الرياضي في السعودية بحضور وزير الرياضة اليوناني ورئيس الجامعة الوطنية الكيبوديستارانية وعمدة أثينا.

واختار مجلس إدارة الجمعية الأمير نواف بن فيصل لجهوده قي خدمة القانون الرياضي خلال فترة رئاسته لهيئة الرياضة "رعاية الشباب سابقاً" واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيقام الحفل يوم 19 مايو المقبل في مقر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الكيبوديستارانية بأثينا.

كلمات دالّة

#الجمعية الدولية لقانون الرياضة, #نواف بن فيصل, #هيئة الرياضة, #أثنيا, #اليونان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر