الجمعية الدولية لقانون الرياضة تكرم نواف بن فيصل

يكرّم مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون الرياضة الأمير نواف بن فيصل في مايو المقبل تقديراً لجهوده الكبيرة في خدمة القانون الرياضي في السعودية بحضور وزير الرياضة اليوناني ورئيس الجامعة الوطنية الكيبوديستارانية وعمدة أثينا.

واختار مجلس إدارة الجمعية الأمير نواف بن فيصل لجهوده قي خدمة القانون الرياضي خلال فترة رئاسته لهيئة الرياضة "رعاية الشباب سابقاً" واللجنة الأولمبية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم.

وسيقام الحفل يوم 19 مايو المقبل في مقر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الكيبوديستارانية بأثينا.