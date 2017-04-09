الهلال يستضيف الوحدة وعينه على بطاقة التأهل

يسعى الهلال السعودي إلى استعادة نغمة الانتصارات آسيوياً، حينما يستضيف الوحدة الإماراتي يوم الاثنين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الرابعة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، ولحساب المجموعة الثانية يبحث مواطنه الفتح عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يحل ضيفاً على الجزيرة الإماراتي.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لتجاوز ضيفه الوحدة الإماراتي والاقتراب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد أن اقترب من حسم لقب دوري جميل السعودي للمحترفين لأول مرة منذ خمسة مواسم بعد فوزه على مضيفه الرائد 3-صفر، وتعادل منافسيه النصر والاتحاد اللذين تعادلا 1-1 وهي ذات النتيجة التي حسمت مواجهة أهلي جدة والباطن.

ويحتاج الهلال إلى 3 نقاط فقط من مواجهاته الأربع المتبقية ليتوج رسمياً بلقب دوري جميل السعودي للمحترفين، إذ يفصل بينه وبين صاحب المركز الثاني 10 نقاط.

وسيدخل الأرجنتيني رامون دياز المباراة بكامل عناصره باستثناء الثنائي نواف العابد، الذي حصل على بطاقة حمراء في مواجهة الوحدة الإماراتي السابق، والمصاب ياسر الشهراني الذي انتهى موسمه مع أزرق العاصمة عقب إصابته في مواجهة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة عن الريان المتصدر والذي سيحل ضيفاً على بيروزي الإيراني على استاد آزادي في العاصمة طهران.

وفي المقابل يتطلع الوحدة إلى إبقاء حظوظه في التأهل، إذ يتذيل الفريق الترتيب برصيد نقطة وحيدة حققها بتعادله أمام الهلال 2-2 في المرحلة السابقة.

وعلى استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ستكون مهمة الفتح صعبة للغاية، حينما يحل ضيفاً على الجزيرة الإماراتي.

ونجح الفتح بتحقيق فوز كبير على الجزيرة 3-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن لخويا القطري الوصيف، وثلاث نقاط عن استقلال خوزستان الإيراني المتصدر.

ويدخل الفتح المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على القادسية 2-1 في دوري جميل السعودي، ليبقي حظوظه قائمة في البقاء بعد أن ترك المركز الأخير وتقدم إلى المركز 12 برصيد 19 نقطة.

وفي المقابل يأمل الجزيرة في إبقاء حظوظه قائمة في التأهل وتعويض نتائجه السيئة في الدور الأول بعدما خسر الثلاث مواجهات أمام لخويا القطري واستقلال خوزستان والفتح ليتذيل الترتيب بدون نقاط.