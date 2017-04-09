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دياز: علينا استغلال حالتنا الجيدة لتجاوز عقبة الوحدة

المصدر: العربية.نت
دياز في مران الهلال قبل مواجهة الوحدة
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أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال أنه سيقوم بالتدوير في قائمة فريقه التي ستواجه الوحدة الإماراتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: سأريح عدداً من اللاعبين في اللقاء، ومن سيشارك في المواجهة على أتم الاستعداد لخوضها وبإمكانهم تقديم أداء متميز وإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز، وفي مرات كثيرة خضنا مباريات دون تواجد بعض اللاعبين لكننا حققنا نتائج إيجابية بفضل روح المجموعة.

وزاد المدرب الأرجنتيني: سنواجه فريقاً جيداً ويمتلك اللاعب التشيلي فالديفيا، لكننا في المقابل سنسعى للاستفادة من الحالة الجيدة التي نمر بها والأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون.

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#دياز, #الهلال, #الوحدة, #دوري أبطال آسيا

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