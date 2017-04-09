عوض خميس يحضر جلسة الاستماع.. ويخرج باحثاً عن الغداء

حضر عوض خميس لاعب النصر، والذي وقع لمصلحة الهلال في وقت سابق جلسة استماع في مقر لجنة الاحتراف في جلسة امتدت زهاء ساعة ونصف ضمت الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال وسلمان القريني أمين عام النصر وتركي المسند مدير الاحتراف بنادي الهلال.

وخرج عوض خميس من جلسة الاستماع وقال بشكل مقتضب: أنا مطمئن، ورغبتي هي السعودية، المهم أنني بخير وصحة وسلامة. قبل أن يطلب المغادرة لتناول وجبة الغداء.

وبينما التزم الأمير نواف بن سعد الصمت، أكد سلمان القريني أنه لم يجلس مع لجنة الاحتراف، وزاد: جلست أقل من 10 دقائق والتقيت الأمير نواف بن سعد، أعتقد أن موقف النصر قوي، لكن لم يكن هناك لجنة، بل جلست مع الأمين العام.

ووقع عوض خميس عقداً مع الهلال في فبراير الماضي، قبل أن يعود عنه بعد أقل من أسبوع ويمضي على تجديد تعاقده مع الأصفر لمدة 3 مواسم.