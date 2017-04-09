فتحي الجبال: الجزيرة لن يقبل الخسارة من الفتح مجدداً

أكد فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح إن فريقه سيدخل مباراته أمام الجزيرة الإماراتي بهدف الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، مشيراً إلى أن ظروفه في الدوري المحلي لن تؤثر على المواجهة القارية.

ويحل الفتح السعودي ضيفا على الجزيرة الإماراتي يوم الإثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال الجبال : بكل تأكيد سنخوض هذه المواجهة بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، كما أننا ندرك جيدا بأننا سنلعب أمام فريق قوي ومتصدر لدوري قوي وصعب مثل الدوري الإماراتي.

وأضاف : سيكون لنتيجة مباراة الذهاب التي فزنا بها على الجزيرة تأثير على مواجهة الإثنين لأنه من المستحيل أن يقبل فريق كفريق الجزيرة الإماراتي بأن يتلقى خسارتين متتاليتين من فريق واحد ذهابا وإيابا لذلك فإن المواجهة ستكون صعبة وقوية على الفريقين لكن لدي الثقة الكبيرة في لاعبي نادي الفتح لتحقيق الهدف من هذه المواجهة .

وعن تأثير الظروف التي يمر فيها الفريق في الدوري المحلي على المواجهة : بكل تأكيد نمر بفترة حرجة بالدوري لكن في المقابل استطعنا أن نتعامل معها بشكل ممتاز جداً على المستوى الإداري والفني واللاعبين فبالرغم من مركز الفريق في ترتيب الدوري المحلي إلا أننا على أتم إستعداد لتجاوز هذه المرحلة والظروف، فالتركيز عالي جداً على جميع المستويات والمعنويات مرتفعة والجاهزية البدنية حاضرة لدى اللاعبين.

وأكد : التعامل مع مواجهات البطولة الآسيوية يختلف تماماً عن مواجهات الدوري المحلي حيث الهدف آسيويا هو الظهور بالصورة التي تليق بالكرة السعودية ونادي الفتح وتحقيق نتائج إيجابية وأيضا بمثابة التحضير لمواجهاتنا في الدوري المحلي، فطموحنا في البطولة الآسيوية عال وكذلك التركيز في الدوري المحلي أعلى من ذلك فهناك أولويات نعمل عليها.

وعن الغيابات في صفوف الفريق ومدى تأثيرها، قال :هناك غيابات لكنها لن تؤثر على الفريق لأن جميع اللاعبين على نفس المستوى من الجاهزية البدنية والحضور الذهني.