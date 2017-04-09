مدرب الاتفاق: الهبوط لا زال يحاصرنا

قال إلكو شاتوري مدرب الاتفاق أن فريقه لا زال مهددا بالهبوط وأنه لم يدخل المنطقة الدافئة في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الاتفاق فاز على الخليج 3- 1 يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وقال شاتوري :الاتفاق لم يدخل المنطقة الآمنة بعد في الدوري لازلنا بحاجة لتحقيق الفوز في جميع المباريات القادمة.

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز على الخليج حيث قال عقب المباراة :الفوز على الخليج مهم للغاية بعد غياب الفريق عن الفوز منذ الجولة العاشرة.

وواصل :جازفت بإشراك النيجيري إينرامو رغم عدم جاهزيته إلا إنه قدم مباراة جيدة وسجل هدف الفريق الأول.