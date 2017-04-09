مركز التحكيم يرفض عقد الأهلي ومحمد العويس

رفض مركز التحكيم الرياضي العقد المبرم بين محمد العويس حارس الشباب وأهلي جدة أواخر يناير الماضي، كما أبطل الاتفاقية التي وقعها الأهلاويون مع نادي الشباب حول انتقال الحارس الدولي قبل دخوله الفترة الحرة.

وقال المركز التحكيم الرياضي السعودي في بيان: بطلان اتفاقية اللاعب محمد العويس الموقعة بين الأهلي والشباب وما ترتب عليه من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والأهلي.

وكانت إدارة أهلي جدة قد توجهت إلى مركز التحكيم الرياضي للاعتراض على قرار لجنة الاحتراف الذي أبطل الاتفاقية بينه وبين نادي الشباب حول انتقال الحارس العويس.