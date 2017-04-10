أهلي جدة يواجه العين آسيوياً لتعويض إخفاق الدوري المحلي

يسعى أهلي جدة إلى وضع قدم في الدور ثمن النهائي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي على استاد هزاع بن زايد في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، بينما يبحث مواطنه التعاون إلى مواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها في مشاركته الآسيوية الأولى.

وعلى استاد هزاع بن زايد يسعى الأهلي إلى تحقيق ثلاث نقاط ستقربه أكثر من الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفاً على العين الباحث عن الصدارة.

ويأمل الأهلي في أن يواصل مستوياته الجيدة التي قدمها في هذه النسخة بعكس مستواه الذي يقدمه في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد أن تضاءلت فرص المحافظة على لقبه.

ويعيش السويسري كرستيان غروس مدرب الأهلي ضغوطاً كبيرة بعد أن تعثر فريقه مجدداً في دوري جميل السعودي للمحترفين بتعادله أمام الباطن 1-1 وعلى أرضية ملعبه يوم الجمعة الماضي، ليبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 11 نقطة قبل انقضاء المسابقة بأربع مراحل.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن العين الوصيف بعد تعادلهما 2-2 في المرحلة السابقة في جدة, في حين يحتل ذوب آهن الإيراني المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل بونيودكور الأوزبكي ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وفي المقابل يسعى العين لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار سيصعد بالفريق إلى صدارة الترتيب، في حين أن الخسارة ستصعب مهمته في التأهل لاسيما أن ذوب آهن صاحب المركز الثالث سيواجه بونيودكور متذيل الترتيب.



التعاون وأهلي دبي



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى التعاون لمواصلة مستوياته المميزة التي قدمها هذا الموسم في مشاركته الآسيوية الأولى في تاريخه، حينما يواجه أهلي دبي.



وأبقى التعاون حظوظه قائمة في التأهل حينما اقتنص نقطة ثمينة بتعادله السلبي خارج أرضه أمام أهلي دبي في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن استقلال طهران المتصدر.



وفي المقابل يبحث أهلي دبي عن خطف ثلاث نقاط ستجعل حظوظه قوية في التأهل لاسيما أنه يمتلك عناصر مميزة بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين.