البرازيلي برونو يغيب عن النصر أسبوعين

سيغيب برونو أوفيني مدافع النصر عن فريقه في مباراتي التعاون والباطن، بعدما كشف ناديه عن تعرضه إلى الإصابة مجدداً في العضلة الخلفية وحاجته للراحة والعلاج مدة أسبوعين.

وكتب حساب النصر على "تويتر": أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للمحترف برونو أوفيني وجود تمزُّق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية للفخذ، يحتاج معها للراحة والعلاج لأسبوعين.

وعاد برونو من الإصابة ذاتها في المباراة الدورية أمام أهلي جدة والتي كسبها النصر بهدفين في فبراير الماضي بعدما غاب بسببها قرابة 3 أسابيع.

وخاض أوفيني مع النصر 17 مباراة دورية، وكان على دكة البدلاء في واحدة أمام الاتفاق شهر أغسطس الماضي، كما كان خارج التشكيلة للإصابة أو لعدم الجاهزية في 4 مباريات.