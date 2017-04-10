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العلايمي: قرار رفض عقد العويس نهائي وغير قابل للطعن

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد طارق العلايمي المحامي المتخصص في النزاعات الرياضية عدم قدرة أهلي جدة اللجوء إلى أي جهة قضائية أخرى بعدما رفض مركز التحكيم الرياضي عقده مع محمد العويس والذي أبرمه أواخر يناير الماضي.

وقال العلايمي: القرار كان متوقعاً لأن العويس كان يرتبط بالشباب، والاتفاقية التي تم توقيعا باطلة بسبب أن من وقعها من نادي الشباب هو ماجد المرزوقي مدير الاحتراف وليس رئيس النادي أو نائبه أو الأمين العام.

وزاد: قرارت مركز التحكيم الرياضية نهائية وملزمة ولا يمكن التقاضي لدى أي جهة أخرى، وهذا مكتوب في نظام المركز الأساسي.

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#طارق العلايمي, #محمد العويس, #أهلي جدة, #الشباب, #مركز التحكيم الرياضي

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