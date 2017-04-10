الفتح يقتنص نقطة ثمينة أمام الجزيرة الامارتي

اقتنص الفتح السعودي نقطة ثمينة من أمام مضيفه الجزيرة الامارتي بعد تعادلهما سلبياً على ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وواصل الفتح تقديم مستوياته المميزة في هذه النسخة بعدما رفع رصيده الى خمس نقاط في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن استقلال خوزستان الايراني وفارق ثلاث نقاط عن لخويا القطري المتصدر، في حين خرج الجزيرة الاماراتي رسمياً من البطولة بعد تحقيقه أول نقطة.

وشهدت المباراة أفضلية للجزيرة الذي سيطر على مجريات اللقاء بدون خطورة تذكر خاصة في الشوط الأول في حين اعتمد على الفتح على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي منتصف الشوط الثاني ظهرت خطورة الفتح في الهجمات المرتدة وأهدر لاعبه حمد الحمد هدفاً محققاً عند الدقيقة 75 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله ماجد هزازي ليسدد الكرة التي وجدت الحارس الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الجزيرة سريعاً وكاد مهاجمه علي مبخوت أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الا أنها اصطدمت بالمدافع علي البليهي لتذهب خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين كاد مهاجم الفتح علي الزقعان أن يمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس خالد السناني الذي تصدى لها بصعوبة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.