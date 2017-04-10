بجزائية إدواردو وتصدي المعيوف.. الهلال في صدارة آسيا

حقق الهلال انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه الوحدة الاماراتي بفوزه 1-صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

واعتلى الهلال صدارة ترتيب مجموعته بعدما رفع رصيده الى 8 نقاط بفارق نقطة عن الريان الوصيف، في حين غادر الوحدة الاماراتي رسمياً البطولة بعد تذيله المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي هدد مرمى الوحدة مبكراً وأهدر لاعبه الأوروغوياني ميليسي هدفاً محققاً عند الدقيقة 8 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الزوري أمام المرمى الخالي الا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 24 ارتكب حارس الوحدة خطأً فادحاً بعد تأخره في ابعاد كرة ليخطفها مهاجم الهلال ليو بوناتيني ويتعرض لاعاقة من الحارس ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي كارلوس ادواردو.

وحاول الوحدة العودة وسنحت له فرصة لتسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 42 ليتقدم لها الارجنتيني تيجالي ويسددها لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر خربين هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله ادواردو وسدد الكرة الا انها ذهبت خارج المرمى.

ورد الوحدة سريعاً وكاد مهاجمه الارجنتيني تيغالي أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله اسماعيل مطر وحول الكرة برأسه نحو مرمى الهلال لتجد الحارس عبدالمعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية المباراة كاد السوري عمر خربين مهاجم الهلال أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي ليوبوناتيني ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.