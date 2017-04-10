بوادر أزمة تجديد بين هوساوي والنصر

أسر عمر هوساوي مدافع النصر والمنتخب السعودي إلى مقربين منه بعدم نيته تجديد عقده مع ناديه، والانتقال نهاية الموسم إلى نادٍ آخر، بعدما تعثرت المفاوضات بين الطرفين على تجديد التعاقد بينهما 3 مرات.



وينتهي عقد عمر هوساوي مع النصر نهاية الموسم المقبل، ويدخل الفترة الحرة في شهر يناير 2018، وحاولت إدارة النصر الجلوس مع مدافعها الدولي على طاولة المفاوضات 3 مرات لكن مساعيها لم تنجح.



وأوضحت مصادر "العربية.نت " أن هوساوي قال للمقربين منه إنه لا ينوي الاستمرار في النصر، وسيلتزم بعقده مع الفريق الأصفر حتى نهايته، على أن يكمل مسيرته الاحترافية مع فريق آخر بسبب ما أشار إليه بـ"ظروف خاصة" تعوقه عن الاستمرار أعواماً مقبلة مع النادي.



ونفت المصادر ذاتها أن يكون هوساوي قد تواصل مع أي نادٍ خلال هذه الفترة، وسينتظر حتى دخوله الفترة الحرة قبل أن يشرع بفتح باب المفاوضات مع الأندية التي ترغب بضمه.



وسرت أنباء خلال الفترة الماضية عن نية هوساوي فسخ عقده الحالي مع النصر والرحيل إلى وجهة أخرى.



وإزاء ذلك، رفض نواف المهدي، وكيل أعمال عمر هوساوي التعليق حول الأمر، وزاد لـ"العربية.نت": لا أرغب بالتعليق على هذا الأمر، سمعت أخباراً عن نية عمر فسخ عقده مع النصر، وهذا الأمر ليس صحيحاً، اللاعب ملتزم مع النصر حتى نهاية عقده أواخر يوليو 2018.



وشهدت علاقة عمر هوساوي والنصر بعض التوتر خلال المواسم الماضية، كان أولها عندما طلب في نوفمبر 2014 فسخ عقده الذي وقعه في يناير من ذلك العام بسبب عدم تسلمه دفعاته المالية التي نص عليها العقد المبرم بين الطرفين، وخلال الموسم الجاري قدم شكوى إلى غرفة فض المنازعات يطلب فيها الحصول على مبلغ 3.7 مليون ريال تمثل دفعة مالية لم يستلمها وحكمت الغرفة بأحقية اللاعب الحصول على المبلغ.



وانتقل هوساوي (31 عاماً) إلى النصر في يناير 2011 قادماً من الشعلة، وكان أحد العناصر التي حققت مع الأصفر بطولتي دوري وكأس ولي العهد، وانضم إلى المنتخب السعودي للمرة الأولى في 2013، وهو أحد الأسماء التي يعتمد عليها الهولندي بيرت فان مارفيك في قائمة الأخضر ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.