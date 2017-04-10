عبدالله بن مساعد يفتتح منشأة ضمك الجديدة

يففتح الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم الثلاثاء منشأة نادي ضمك الجديدة في مدينة خميس مشيط (جنوب السعودية).

وتقع المنشأة على أرض مساحتها 55 ألف متر مربع، وتحتوي على ملعب رياضي تبلغ طاقته الاستيعابية 3556 مشجعاً، ومسبح، بالإضافة إلى صالة رياضية بمساحة 1630 متر مربع بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية وكافتيريا ومصلى وقاعة للمؤتمرات الصحفية بالإضافة إلى مكاتب الإدارة.

وتضم المنشأة بيتاً للشباب، وملعب رديف لكرة القدم، بالإضافة إلى ملاعب تنس وكرة السلة وكرة اليد ومواقف سيارته تستوعب حتى 100 سيارة.