غروس قبل مواجهة العين: أتمنى إعادة مباراة الذهاب

تمنى السويسري كريستيان غروس مدرب فريق الأهلي السعودي أن تخرج المباراة أمام العين الإماراتي يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية بالشكل اللائق بالكرة الخليجية في ظل مستوى الفريقين المتميز مؤخرا.

وقال غروس: الأهلي والعين لعبا منذ أيام وأدى الفريقان مباراة مفتوحة، متمنيا ألا تقل عنها مباراة الثلاثاء من حيث الإثارة والندية، وأن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا، حق مشروع للجميع بما فيهم الاهلي.

وانتهت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بتعادل الفريقين 2-2 في جدة.

وأضاف المدرب السويسري: فريقي جاهز تماما، ولدينا رغبة قوية وطموح أكبر للتأهل إلى ثمن النهائي من البطولة وثقتي كبيرة في تقديم فريقي لأداء جيد يلبي طموحات جماهير الأهلي.