معتز هوساوي: غياب ناصر الشمراني سيؤثر على العين

أكد معتز هوساوي لاعب أهلي جدة أن غياب زميله الدولي ناصر الشمراني عن صفوف العين في المباراة التي ستجمعهما على ستاد محمد بن زايد، سيكون له تأثير بالغ على مستوى المضيف.

وكان الشمراني قد افتتح أهداف الفريق الإماراتي في مرمى الأهلي خلال مباراة الذهاب التي انتهت بتعادلهما 2-2

وقال هوساوي: بالتأكيد أن غياب ناصر الشمراني عن صفوف العين سيكون أمر مؤثر بالنسبة للخصم، لكن لن نلتفت إلى ذلك لأننا سنلعب مباراة قوية، ومن يكون أكثر جاهزية بدنياً وتكتيكياً سيطير بنقاط المباراة.

وفي المقابل، أكد زوران ماميتش مدرب العين أن المباراة لا تحمل أي أسرار كون الفريقان يعرفان بعضهما بشكل جيد، وأضاف: نريد حصد النقاط الثلاث والتقدم إلى الأمام في المنافسة على التأهل، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً لأننا سنواجه أحد أفضل الأندية في الخليج.