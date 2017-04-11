أمنية غروس تتحقق.. الأهلي والعين يكرران مباراة الذهاب

تحققت أمنية السويسري كريستيان غروس في المؤتمر الصحافي عندما تمنى أن تظهر مباراة فريقه والعين الإماراتي بنفس مستوى الذهاب، وحصل ما تمناه المدرب عندما بعد تسجيل عمر السومة لهدف متأخر حقق به التعادل لفريقه 2-2 وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب.

وأبقى هدف التعادل الذي سجله السومة في الدقيقة 89 فريقه في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن ذوب آهن الإيراني الوصيف، في حين تراجع العين إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وبدأ العين المواجهة بهجوم مكثف على مرمى الأهلي نتج عنه هدف مبكر بعد مرور 6 دقائق عن طريق مدافعه إسماعيل أحمد الذي حول تمريرة زميله عموري الرأسية بقدمه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 43 حينما نجح السوري عمر السومة بتسجيل هدف التعادل بعدما حول تمريرة زميله المدافع محمد آل فتيل الرأسية برأسة في شباك العين.

وفي الشوط الثاني كاد السومة يرجح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سعيد المولد ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس خالد عيسى.

ورد العين سريعاً حينما سنحت فرصة خطيرة لمهاجمه البرازيلي كايو الذي تلقى تمريرة من زميله محمد عبدالرحمن ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 65 أهدر مهاجم العين يوسف أحمد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عموري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس ياسر المسيليم أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 85 نجح العين بتسجيل الهدف الثاني عن طريق قائده عموري من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة تمكن السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل، بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس خالد عيسى.