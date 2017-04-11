هيئة الرياضة تعلن مستقبل إدارة اتحاد جدة يوم الخميس

حدد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس موعداً لإعلان تفاصيل جديدة حول وضع إدارة اتحاد جدة المكلفة وعرض معلومات مكملة للبيان الذي أصدرته الهيئة العام الماضي حول تكليف مجلس إدارة جديد للنادي مقابل 30 مليون ريال، وهو ما فعله الراحل أحمد مسعود في يونيو 2016.



وكانت هيئة الرياضة قد اشترطت على من يرغب برئاسة اتحاد جدة تقديم 30 مليون ريال لتكليفه مدة سنة واحدة، مع توافر الشروط النظامية على رئيس وأعضاء المجلس، أو تكليف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين لحين عقد انتخابات جديدة.