التركي شاكير يدير مباراة الهلال وأهلي جدة

أعلن اتحاد القدم السعودي أن الحكم التركي جونيت شاكير سيدير مباراة الهلال المتصدر مع الأهلي حامل اللقب في دوري المحترفين يوم السبت المقبل.



وأسند الاتحاد السعودي هذه المباراة للحكم التركي المخضرم شاكير الذي يملك الشارة الدولية منذ أكثر من عشر سنوات وسيساعده الثنائي بهاتين دوران وطارق أونغون.



ولن يكون هذا الحكم الأجنبي الوحيد ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري بعد تعيين التشيكي بافل كرالوفيتش لإدارة لقاء الفتح مع الباطن في ظل صراع الفريقين للهروب من الهبوط.



ويحتل الفتح المركز 12 برصيد 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الباطن صاحب المركز 11 في المسابقة المكونة من 14 فريقا.