الشباب والاتفاق يبحثان عن مواصلة انتصاراتهما

يسعى فريقا الشباب والاتفاق إلى مواصلة انتصاراتهما، حينما يستضيف الأول نظيره الرائد على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في حين يحل الثاني ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي في افتتاح المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يسعى الشباب إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد المتعثر.

ونجح الشباب باستعادة نغمة الانتصارات في المرحلة السابقة، بعد غيابها عن الفريق في 6 مراحل متتالية بفوزه الصعب على ضيفه الوحدة 2-1.

ويأمل الشباب في المحافظة على المركز الخامس الذي عاد إليه في المرحلة الماضية، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون السادس وأربع نقاط عن ضيفه الرائد صاحب المركز السابع.

وفي المقابل يتطلع الرائد إلى إيقاف نزيف إهدار النقاط بعد تلقيه خسارتين متتاليتين على أرضية ميدانه أمام قطبي الرياض النصر والهلال والتي جعلت الفريق قريباً من خطر الهبوط إذ يفصله 8 نقاط عن الفتح صاحب المركز 12.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يبحث فريقا الفيصلي وضيفه الاتفاق عن ثلاث نقاط تبعدهما رسمياً عن دائرة الخطر.

وقدم الفيصلي أداءً مميزاً في المراحل الأربع الماضية، بعدما جمع 8 نقاط بتعادله أمام الرائد والنصر وفوزه على الشباب والتعاون في المرحلتين السابقتين ليرفع رصيده إلى 25 متقدماً إلى المركز التاسع بفارق المواجهات المباشرة أمام ضيفه الاتفاق صاحب المركز الثامن.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في مواصلة انتصاراته، بعدما حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الخليج والتي شهدت الظهور الأول لمهاجمه النيجيري الجديد مايكل انرامو الذي حل بديلاً للمهاجم البوليفي ياسماني دوك الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وابتعد الاتفاق عن نغمة الانتصارات في 11 مباراة متتالية، إلا أنه نجح في المرحلة الماضية بتحقيق أول فوزٍ له في عام 2017 حينما هزم الخليج 3-1 ليبتعد مؤقتاً عن دائرة الخطر.