جلال قادري: الفوز على الوحدة خيارنا الوحيد

أكد جلال قادري مدرب الخليج أن الفوز هو النتيجة الوحيدة التي يبحث فريقه عنها عندما يواجه الوحدة مساء الجمعة في الدمام، للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى، في ظل التقارب النقطي بين فرق المؤخرة.

وقال قادري في المؤتمر الصحفي: نحن في مرحلة مصيرية حالياً وسنقابل منافس مباشر على البقاء، وما يفصلنا عنه إلا نقطة واحدة، وليس أمامنا إلا الفوز عليه للهروب من مركزنا الحالي.

وزاد: حضرنا الفريق نفسياً وذهنياً وفنياً طوال الأسبوع الجاري بعد دراسة أخطاء الخسارة من الاتفاق، حتى لا نقع بها في مواجهة الوحدة.

وختم قائلاً: سيعود المهاجم طلال مجرشي إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إيقافه، وتواجده سيعزز قوة الفريق الهجومية.