سامي الجابر: مرتاح في الشباب.. وبدأنا الإعداد للموسم القادم

أكد سامي الجابر مدرب الشباب ارتياحه في ناديه، مشيراً إلى أنه بدأ التجهيز للموسم القادم منذ أكثر من شهرين لإعادة الفريق إلى الانتصارات.

وقال الجابر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الرائد: أنا مرتاح جداً مع الشباب، وبيئته من الأفضل في الرياضة السعودية، ونحن بدأنا التجهيز للموسم القادم منذ أكثر من شهرين، وهذا لا يمنعنا من الدخول إلى جميع المباريات المتبقية لنا في الدوري بجدية وحماس والوصول إلى أعلى نقطة متاحة لنا.

وزاد: حماس اللاعبين وانضباطيتهم في التدريبات تدعو إلى التفاؤل، والشباب فريق كبير ويجب أن يكون صديقاً للانتصارات رغم الظروف.