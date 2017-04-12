صالح القرني: مصير اتحاد جدة بيد عبدالله بن مساعد

أكد صالح القرني، رئيس رابطة مشجعي اتحاد جدة، أن الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد، تدرك جيدا حال النادي الجداوي، مشيرا إلى أن الجماهير الاتحادية، ترغب في إدارة تعود بفريقها إلى منصات التتويج.

وقال القرني في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "المدرج الاتحادي يريد العودة إلى سابق العهد واعتلاء منصات التتويج، والبعد عن القضايا والمشاكل".

وزاد: "الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد، هي الأعرف بحال الاتحاد وأزمته الحالية، وأتمنى أن يكون نادينا في قادم الأيام بأحسن حال سواء كانت إدارة مكلفة أو عن طريق الانتخابات".