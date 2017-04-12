قضية عوض خميس تصل لاعب ريال مدريد

وصلت قضية عوض خميس الدائرة حالياً بين النصر والهلال إلى ملعب أليانزا أرينا معقل بايرن ميونخ، عندما سأل مشجع سعودي لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد عن توقعاته بشأن مصير اللاعب القضية.

وانتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشجع يسأل فاسكيز الذي كان يوقع للمشجعين الذين احتشدوا في ملعب بايرن ميونخ، وسأله المشجع باللغة العربية: لوكاس، ماذا تتوقع مصير عوض خميس، هل يغرّم أو يمنع من اللاعب. ولم يفهم نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا المقصد من السؤال وواصل التوقيع.

واشتعلت قضية عوض خميس من جديد عقب استدعاء لجنة الاحتراف مساء الأحد للاعب ومندوب من النصر وآخر من الهلال وأخذت أقوال وكيله غرم العمري، للبت في توقيعه لمصلحة الهلال قبل أن يتراجع ويمدد عقده مع النصر.

وأبرم عوض خميس عقداً احترافياً مع الهلال في فبراير الماضي لمدة 3 أعوام بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الأصفر، إلا أنه قرر تمديد عقده لذات المدة مع النصر.