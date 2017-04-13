الاتحاد السعودي: نقل موقعة اليابان إلى جدة

وافق الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم، على الطلب الذي تقدم به الاتحاد السعودي للعبة، بنقل مباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره الياباني إلى مدينة جدة، وذلك بحسب ما أعلنه اتحاد القدم السعودي اليوم الخميس.

ويلتقي منتخب السعودية مع ضيفه منتخب اليابان في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا عام 2018، وذلك في الخامس من سبتمبر المقبل.

ويتربع المنتخب الياباني على صدارة المجموعة حاليا برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السعودي، المتساوي معه في نفس الرصيد، وذلك قبل ثلاث جولات على انتهاء مباريات المجموعة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية لنهائيات المونديال مباشرة، فيما يلتقي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث في كل مجموعة في مباراتي ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي، الذي يواجه خلاله صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف".