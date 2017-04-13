اتحاد جدة يواجه القادسية بحثاً عن الثاني

يخوض اتحاد جدة، اختباراً صعباً حينما يستضيف القادسية على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في حين يبحث فريقا الخليج وضيفه الوحدة عن الأمان حينما يلتقيان في الخبر، في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" بجدة، يتطلع الاتحاد لخطف المركز الثاني مؤقتاً حينما يستضيف القادسية.

ويدخل الاتحاد المواجهة في المركز الرابع برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

وفي المقابل يسعى القادسية لاستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين، بتلقيه خسارتين متتاليتين أمام الخليج والفتح.

ويأمل القادسية بتحقيق ثلاث نقاط تبعده عن مناطق الخطر إذ يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يبحث فريقا الخليج وضيفه الوحدة عن ثلاث نقاط لبدء مشوار البحث عن البقاء.

ويعيش الفريقان أوضاعاً حرجة إذ يتذيل الوحدة الترتيب برصيد 17 نقطة، في حين يحتل الخليج المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة قبل انقضاء المسابقة بأربع مراحل.