الاتفاق يقتنص نقطة ثمينة أمام الفيصلي

اقتنص الاتفاق نقطة ثمينة من أمام مضيفه الفيصلي بعد تعادلهما 3-3 على ستاد الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويدين الاتفاق بالتعادل بمهاجمه يوسف السالم الذي سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وبدأ الفيصلي المباراة بهجوم مكثف على مرمى الاتفاق نتج عنه هدف مبكر بعد مرور دقيقتين عن طريق مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو الذي تلقى تمريرة من زميله الروماني اكسينتي ليراوغ الحارس أحمد الكسار ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 13 عزز البرازيلي لويس غوستافو مهاجم الفيصلي تقدم فريقه من تسجيل الهدف الثاني بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 33 نجح مهاجم الاتفاق صالح العمري بتسجيل الهدف الأول بعد متابعته لتسديدة زميله الاسباني كاليخون العائدة من الحارس مصطفى ملائكة ليسدد الكرة بالشباك.

وواصل الاتفاق هجومه في الشوط الثاني ونجح لاعبه البوركيني محمد كوفي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 82 تمكن لاعب الفيصلي عبدالله المطيري بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس أحمد الكسار، قبل أن ينجح مهاجم الاتفاق يوسف السالم بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، بفارق المواجهات المباشرة عن الفيصلي صاحب المركز التاسع.

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