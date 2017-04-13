الرائد يعمق جراح الشباب بخسارة جديدة

عمّق الرائد جراح مضيفه الشباب بفوزه 2-صفر، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للرائد الذي انتظر حتى الدقيقة 48 بعدما تمكن مهاجمه الغيني اسماعيل بانغورا الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله سلطان السوادي ليسدد الكرة في شباك الشباب.

وعزز لاعب الرائد عبدالكريم القحطاني تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 67 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الشباب.

وعند الدقيقة 81 تمكن الجزائري محمد بن يطو من تسجيل هدف تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله هتان باهبري ليسدد الكرة قوية في شباك الرائد.

وحاول الشباب الخروج على الأقل بنقطة، وكاد لاعبه هتان باهبري أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس متعب شراحيلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 29 نقطة متقدماً إلى المركز السادس مؤقتاً، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 30 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.