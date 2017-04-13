البطاقات الملونة قد تحسم الهابطين من دوري "جميل"

أربع مباريات متبقية على نهاية الدوري السعودي، حسابيا الذي يضمن للفريق البقاء بين الكبار هي النقطة الـ31، الشباب يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 30 نقطة، وبحاجة إلى نقطة واحدة من مبارياته أمام الرائد، الهلال، النصر، الاتفاق، وفي حال الخسارة بجميع مبارياته وفوز الخليج بمواجهاته يتساوى الفريقان بالنقاط.

وبمجموع نقاط يبلغ 26 في المركز السابع، الرائد بحاجة إلى 5 نقاط لكي يبتعد عن منطقة الخطر، أبناء بريدة يلعبون أمام الشباب والقادسية قبل أن يواجهون حامل اللقب ويختتمون المباريات بفريق آخر مهدد بالهبوط وهو الخليج.

يشترك الفيصلي والاتفاق في الظروف بـ25 نقطة، أعطت الأفضلية للاتفاق بفارق المواجهات المباشرة في المرتبة الثامنة، كل فريق منهما بحاجة إلى 6 نقاط من أجل تفادي الهبوط.

عنابي سدير الفيصلي سيواجه الاتفاق قبل أن يلتقي حامل اللقب والاتحاد فيما سيختم مشواره هذا الموسم بالدوري بلقاء الباطن، أما عن صاحب المركز الثامن الاتفاق، فأمامه مهمة انتزاع النقاط الثلاث من أمام الفيصلي والاتحاد والقادسية والشباب.