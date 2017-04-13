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رفة ولامي: استمرار إدارة اتحاد جدة مطلب

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد منير رفة، عضو شرف اتحاد جدة، ضرورة استمرار الإدارة الحالية برئاسة حاتم باعشن، فيما يتوقع طلعت لامي، عضو شرف النادي ذاته، حصد النادي الجداوي مزيداً من الألقاب عقب تحقيق لقب كأس ولي العهد.

وقال رفة في حديثه لـ"في المرمى": "الأنظمة واللوائح معطلة، والوضع يتطلب إصلاحاً، لذا لابد من استمرار الإدارة الحالية، ومن ثم إصدار مركز مالي خاص بها".

في حين أضاف لامي بقوله: "أنا مع التمديد للإدارة الحالية، حيث إن إدارة الراحل أحمد مسعود حققت نجاحات عدة سابقة وحالية، وأنا متوقع عقب حصد لقب كأس ولي العهد، تحقيق المزيد من البطولات القريبة".

كلمات دالّة

#منير رفة, #طلعت لامي, #اتحاد جدة

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