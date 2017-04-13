انتخابات إلكترونية تختار مجلس إدارة اتحاد جدة

أعلن الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن اختيار انتخابات إلكترونية لتنصيب مجلس إدارة جديد لنادي اتحاد جدة، على أن يتم الكشف عن باقي التفاصيل في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.

ويتراوح مبلغ التسجيل للمشاركة في الانتخابات بين 500 إلى 1000 للشخص الواحد، وأشار الأمير عبد الله بن مساعد إلى أن الانتخابات قد يتم إعادة النظر فيها، إذا تم تقديم طلب من عضو شرف لتحمل جزء من قروض النادي الجداوي أو حصل تخصيص لملكية الاتحاد أو تقديم مقترح ثالث لحل إشكالية النادي، أو أن يتقدم مرشح وحيد للرئاسة، ما يمنح الهيئة الفرصة للتراجع عن الانتخابات، معتبرا أن التسجيل في الجمعية العمومية للتصويت بالانتخابات سيكون متاحاً أمام المواطن السعودي والمقيم الأجنبي في البلاد أيضا.