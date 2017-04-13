شرفي اتحادي يتكفل باستعادة هزازي من النصر

ناقش اتحاديون خارج إدارة النادي، فكرة استعادة مهاجم فريقهم السابق نايف هزازي، لاعب نادي النصر، مستغلين فترة الجفاء بين اللاعب الدولي وناديه العاصمي.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن سامي المحضر، عضو شرف اتحاد جدة، وشريك اللاعب في أنشطة تجارية متعددة، أبدى تكفله بعقد هزازي الجديد حال عودته إلى النادي الجداوي، في الوقت الذي ألتزم فيه اللاعب الدولي الصمت، وعاد إلى تدريبات فريقه العاصمي بعد غياب، منتظرا انتهاء موسمه الجاري، ومن ثم التحدث إلى الإدارة النصراوية وابلاغها برغبته في الرحيل ومغادرة أسوار النادي.

وأكد هزازي خلال وقت سابق، عبر مداخلة هاتفية لـ"في المرمى"، عقب خسارة النصر الأخيرة من غريمه الهلال في مسابقة كأس الملك، أنه قرر الابتعاد عن الفريق بسبب ظروف نفسية، مشيرا إلى أن النادي العاصمي يمر بمرحلة فقدان توازن ومشاكل إدارية وفنية.

وأضاف المهاجم الدولي: "غيابي عن الفريق بسبب ظروف نفسية، قررت الابتعاد، والفريق حاليا يمر بمرحلة فقدان توازن بعد تغيير المدربين وتأخر المستحقات المالية".

وغادر هزازي أسوار النادي الجداوي إبان رئاسة عادل جمجوم إلى صفوف نادي الشباب، قبل أن يقرر مسيرو جاره النصر التعاقد مع اللاعب بشيك مصدق بلغ 27 مليون ريال، ليرتدي قميص أسطورتهم الهجومية ماجد عبدالله.