فيصل بن تركي يستقيل من رئاسة النصر

كشف الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر اليوم الخميس، عن نية الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس النادي التقدم باستقالته بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر الأمير مشعل بيانا إعلاميا أعلن خلاله، عن اجتماعه مع فيصل بن تركي لمناقشة أوضاع النادي في المرحلة السابقة بجوانبها الإيجابية والسلبية.

وأوضح البيان، الذي نشره نادي النصر على حسابه في "تويتر": "ناقشنا كافة الأمور المتعلقة بحاضر النادي ومستقبله، وقد أكد لي سموه رغبته بالاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة النادي نهاية الموسم الحالي، مؤكداً على أنه سيكون داعماً لأي رئيس قادم يتولى إدارة النادي".

وأضاف الأمير مشعل في بيانه: "من هذا المنطلق، فإنني بدايةً أشكر الأمير فيصل على جهوده المخلصة والكبيرة وبذله السخي الذي قدمه طوال فترة رئاسته للنادي، وقبل ذلك كعضو شرف عاشق ومحب لهذا الصرح الشامخ وأثمن لسموه حرصه الكبير على مستقبل النادي".

وتابع: "نزولاً عند رغبة سموه في ترك منصبه نهاية الموسم الحالي وأمام ذلك الحال - ومن موقع المسؤولية وحرصا على مستقبل النادي - أُهيب بمن يرى في نفسه الرغبة والقدرة على تولى رئاسة النادي بالتقدم لحمل هذه المسؤولية في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري، لنتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تساعده على حمل هذه المسؤولية من جميع النواحي بما فيها الاستعداد الجيد للموسم القادم وبوقت كافٍ وكذلك التأكد من نقل اعمال وصلاحيات الإدارة الحالية بما يخدم مصلحة هذا الكيان العظيم وجمهوره الوفي".

واختتم البيان "فِي حال وجود الرغبة في تمديد فترة استقبال الترشيح من أي متقدم لرئاسة النادي، فإنني على استعداد للنقاش معه وتسهيل ذلك الإجراء".

وكان الأمير فيصل بن تركي، قد أعلن استقالته من منصبه في الخامس من مايو الماضي، وذلك في خطاب نشره عبر برنامج "في المرمى"، قبل أن يتراجع عن قرار الاستقالة بعد اجتماع شرفي نصراوي.