أبوظبي تستضيف مواجهة كأس السوبر السعودي

أعلن اتحاد القدم السعودي، اليوم الجمعة، عن استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي لمواجهة كأس السوبر السعودي بين بطلي الدوري وكأس الملك في شهر يناير.

وكتب اتحاد اللعبة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "رسمياً، أبوظبي تستضيف كأس السوبر السعودي في يناير 2018 بين بطل الدوري وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان أهلي جدة، قد توج بلقب كأس السوبر خلال نسخته الأخيرة، عندما تغلب على شقيقه الهلال بركلات الترجيح في لندن.

وأكد عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، أن اختيار أبوظبي تم بعد دراسة العديد من العروض المقدمة للاتحاد حول مكان إقامة كأس السوبر، وبعد تقييم كافة العوائد المالية والإيجابية التي سيجنيها اتحاد اللعبة، فيما يعد العرض المالي الأعلى بين العروض المقدمة.