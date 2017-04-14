اتحاد جدة يمزق شباك القادسية برباعية

قاد التونسي أحمد العكايشي، مهاجم اتحاد جدة، فريقه إلى اعتلاء المركز الثاني، بعد فوزه على ضيفه القادسية 4-2، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

واقتسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول الذي بدأ بهجوم اتحادي أثمر عن هدف مبكر بعد مرور 4 دقائق حينما حول عرضية التشيلي كارلوس فيلانويفا بقدمه في شباك القادسية.

وحاول القادسية العودة سريعاً إلى المباراة وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه النيجيري باتريك إيز تمريرة من زميله البرازيلي بيسمارك فيريرا ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 35 تمكن البرازيلي بيسمارك فيريرا مهاجم القادسية من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته تسديدة مواطنه خوزيه التون العائدة من الحارس فواز القرني ليضع الكرة بالشباك.

وعند الدقيقة 45+2 نجح المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الاتحاد بترجيح كفة فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله التونسي أحمد العكايشي ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك القادسية.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه واستطاع مهاجمه التونسي أحمد العكايشي أن يحرز الهدف الثالث بعد اكماله لعرضية زميله عمار النجار في شباك القادسية.

وعند الدقيقة 64 نجح البرازيلي بيسمارك بتسجيل الهدف الثاني للقادسية بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم لاعب الاتحاد عمار النجار أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك القادسية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 47 نقطة متقدماً الى المركز الثاني مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 24 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.