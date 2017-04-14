الخليج يبدأ رحلة الهروب من القاع بالفوز على الوحدة

بدأ الخليج رحلة الهروب من القاع بعد فوزه الكبير على ضيفه الوحدة 4-2، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفاجأ الخليج ضيفه بتسجيل 3 أهداف في النصف ساعة الأولى، إذ افتتح التسجيل مهاجمه البرازيلي جاديسون دوس سانتوس عند الدقيقة 5 بعدما حول عرضية زميله علي الشعلة في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 22 تمكن البرازيلي دوس سانتوس مهاجم الخليج من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 25 تمكن البرازيلي دوس سانتوس مهاجم الخليج من تسجيل هدفه الشخصي الثالث في شباك الوحدة بعدما حول عرضية زميله سلمان هزازي برأسه في مرمى الحارس عبدالله العراف.

وعند الدقيقة 32 نجح مدافع الوحدة كامل المر من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الخليج.

وفي الشوط الثاني واصل الخليج هجومه وتمكن لاعبه رائد الغامدي من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 55 بعدما أكمل تمريرة زميله إبراهيم الإبراهيم في شباك الحارس عبدالله العراف.

وحاول الوحدة العودة مجدداً ونجح لاعبه عبدالاله المالكي في تسجيل هدف تقليص الفارق بعد ارتقائه لعرضية زميله عبدالله الشامخ وحول الكرة برأسه في شباك الخليج.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الخليج إلى 21 نقطة متقدماً للمركز 12 مؤقتاً، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الأخير.