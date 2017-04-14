المسحل: فيفا يمنح الأندية مهلة قبل عقوبة الهبوط

أكد ياسر المسحل، نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، أن اتحاد اللعبة يعمل جاهدا مع الأندية السعودية في إيجاد حلول عاجلة للقضايا العالقة لدى فيفا والبالغة 126 قضية.

وقال المسحل ضيف "في المرمى": "الاتحاد السعودي حريص كل الحرص على سمعته، لذا يحاول حل الأمور وفق نطاق معين".

وأضاف: "نعمل مع الأندية السعودية عن قرب في إيجاد حلول عاجلة للقضايا العالقة، كنا نتوقع أن يكون عددها كبير جدا، وهذا يدل على أن هنالك مشكلة".

وزاد المسحل في حديثه: "الحلول بدأت منذ سنة ونصف والنتائج تأخذ بعض الوقت، فيما الأندية تمنح مهلة زمنية متكررة قبل الوصول إلى عقوبة الهبوط".